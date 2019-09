Die Organisation lag wieder in den Händen des Beirates für Menschen mit Behinderung. Das Schützenfest wird bereits lange im Voraus von den Gästen sehnlichst erwartet und ist eine feste Größe im Besuch von Veranstaltungen des Jahres.

Der Vorsitzende des Beirates, Josef Ridders, begrüßte eine große Schar von Schützenschwestern und Schützenbrüdern und zeigte sich hocherfreut über die große Resonanz. Bevor es unter den Klängen des „Seniorenorchesters“ zur Schießanlage ging, begrüßte die stellvertretende Bürgermeisterin Christa Waschkowitz-Biggeleben die schon ungeduldig wartende Festgemeinde und wünschte allen bei herrlichstem Sommerwetter einen vergnüglichen und spannenden Wettkampf um die Königswürde und erstmalig auch um die Kaiserwürde analog zum Stadtkaiserschießen.

Die Bürgermeisterin verweilte während des gesamten Schützenfestes bei der Schützengemeinde und ließ es sich nicht nehmen, nach über zwei Stunden das Königspaar Heinz Kötter und seine Königin Anja Laumann sowie der Kaiserin Vera Kubatz mit ihrem Kaiser Linus Uhlenbrock zu ehren und die Schützenkette nebst Schützenorden und Blumen zu übergeben.

Erfreulicherweise hatte auch einige Kommunalpolitiker den Weg zum Schützenfest gefunden und verweilten unter der Schützengemeinde. Am späten Samstagnachmittag traten alle Festbesucher nach einer Stärkung mit Köstlichkeiten vom Grill und kühlen Getränken gut gelaunt und fröhlich den Heimweg an, verbunden mit dem Wunsch, auch im kommenden Jahr wieder ein tolles Schützenfest zu feiern.

Das Schützenfest des Bürgermeisters in Zusammen­wirken mit dem Beirat findet jeweils am zweiten Samstag im September, somit am 12. September 2020, im Vereinsheim von Greven 09 im Stadion Schöneflieth Greven statt.