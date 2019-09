Verantwortung für die Schöpfung übernehmen

Reckenfeld -

Was tun, wenn die Natur vertrocknet ist, wenn man in der Jugendfreizeit nicht einmal ein Lagerfeuer machen darf, weil „Brannalarm“, Feueralarm, ist? Diese Frage nahmen Jugendliche zum Anlass, sich in der Erlöserkirche in einem in der diesjährigen Sommerfreizeit der evangelischen Gemeinde in Norwegen vorbereiteten Gottesdienst kritisch mit Zukunfts-Fragen zu beschäftigen.