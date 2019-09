Mit dem Format „Grevener Unternehmerfrühstück“ wollen die Organisatoren zu guten Gesprächen, intensivem Netzwerken und einem gemeinsamen Frühstück von Unternehmern, Führungskräften, Freiberuflern und Multiplikatoren einladen. Im Anschluss wird es einen Vortrag zu interessanten Themen aus dem gastgebenden Unternehmen geben.

Fiege Logistik hat den ehemaligen Hauptsitz in Greven/Reckenfeld nach umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in einen 90 000 Quadratmeter großen Logistikstandort umgebaut. Rund 50 000 Quadratmeter werden von den deutschen Online-Gesellschaften von MediaMarkt/Saturn genutzt, mit denen Fiege die vorhandene Partnerschaft weiter ausbaut. Viele tausend Pakete haben die zum E-Commerce-Standort umgebauten Logistikhallen schon seit der Inbetriebnahme 2018 verlassen. Hans-Georg Averhaus erläutert die Philosophie des Unternehmens am Standort und die neusten Trends im Markt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit einer rund eineinhalbstündigen Betriebsbesichtigung.

Anmeldung bis zum 8. Oktober unter info@gfw-greven.de. Die Teilnehmerzahl ist diesmal begrenzt.