Bondzio offiziell verabschiedet

Greven -

Der Architekt Roland Bondzio ist offiziell aus dem Amt des Vorsitzenden des Gestaltungsbeirats der Stadt Greven verabschiedet worden. Bürgermeister Peter Vennemeyer und Fachbereichsleiter Matthias Herding dankten Bondzio für sein langjähriges Engagement in dem beratenden Gremium. Roland Bondzio war seit Einrichtung des Gestaltungsbeirats 2014 dessen Vorsitzender. Weil sein beruflicher Schwerpunkt inzwischen in Leipzig liegt, musste er aus Zeitgründen aus dem Amt ausscheiden, heißt es in der Presseinfo.