Er jongliert gekonnt mit Klischees

Der Reckenfelder Treff hatte den in der Comedy- sowie Kabarettszene bestens bekannten Künstler am Donnerstag in die Kulturschmiede eingeladen, und das wollten sich rund 60 Liebhaber der geschliffenen Wortkunst nicht entgehen lassen.

Mit seinem sechsten Bühnenprogramm „FatihMorgana“ widmet er sich mit scharfem kabarettistischen Seziermesser der Welt zwischen Sein und Schein, streute an diesem Abend so manche Prise Salz in die von ihm vorher akribisch in das traditionelle Weltbild geschlagenen Wunden.

Der in Berlin ausgebildete Schauspieler ist einem breiteren Publikum durch seine Rolle als Murat in „Alles Atze“ bekannt.

An diesem Abend zeigte er sich als Jongleur mit allen nur denkbaren Vorurteilen und Klischees. Er scheute sich bei seinen im lässigen Plauderton vorgetragenen Ausflügen in die Welt des politischen und gesellschaftlichen Zeitgeschehens nicht, mit politischen Fake-News zu spielen, wenn sie zum Aufbrechen gewohnter Perspektiven dienten. Dabei fühlte er sich im „Keller mit den Säulen“ überaus wohl, zeigte auch bei „geringer“ Publikumszahl ganz professionell all seine Qualitäten.

Fatih Çevikkollu wusste gekonnt seine türkischen Wurzeln als Markenzeichen herauszuarbeiten. Seine Ausflüge an den Bosporus ins politische Nirwana des Mannes, dessen Namen man wie bei Voldemort nicht ausspricht, hatten Kultpotenzial.

In seinem perfekt sitzenden Anzug wusste er sich in bestem Licht zu präsentieren, da wirkten die bequemen Sandalen und das ungebügelte T-Shirt wie ein Affront auf den Perfektionismus seiner Kollegen, die sich sogar am Flügel herumflegeln. Fatih Çevikkollu kümmerte sich da lieber um Dinge, die ihm am Herzen liegen. Angesicht von nur fünf Prozent Muslimen in Deutschland stellte er die von Großköpfigen der Politik immer wieder als Horrorszenario deklamierte angebliche Islamisierung Deutschlands in Frage.

Für südliche Lande hatte er dabei besonders bitterböse Spitzen im Gepäck. Wenn in Bayern das Kreuz als identitätsstiftende Symbol aus CSU-Kreisen gefordert wird, rät er da lieber zum Ersatz Lederhose und Weißwurst für die Amtsstuben zu nehmen, das Kreuz lieber dem Christentum auf der ganzen Welt zu überlassen.

Das Bild der Republik zwischen Friedensstifter und Waffenhändler erhielt für ihn eine ganz eigene Gewichtung, wenn er die Rüstungsindustrie als Zuflucht ehemaliger Politiker schilderte, in der sie ihre Verbindungen bestens ausnutzen können. Es kommt eben nur auf die Perspektive an, und die von Fatih Çevikkollu mit Brisanz vorgetragenen Dinge sind offenkundig und doch werden sie im alltäglichen Geschehen oftmals nicht wahrgenommen.

Der Wandel vom Industrie- zum Informationszeitalter hat für ihn eine neue Form der Immigranten geschaffen. Jenseits der 30 ist man schon abgehängt, man hinkt der technischen Entwicklung dann hinterher.

Fatih Çevikkollu wusste mit der Verunsicherung des Publikums als Stilmittel bestens umzugehen. Immer wieder führte er in Sackgassen der Denkstrukturen, und charmant löste er solche Situationen dann auch. Fatih heißt ja „Eroberer“. Für ihn ist Kabarett ein Denkraum, in dem er als Vordenker agiert. Das Nachdenken überlässt er dann dem Publikum, und an diesem Abend bildete die Vielfalt seiner Themen eine gedankliche Herausforderung.