Trotzdem beste Stimmung

Der Fassanstich am Freitag bildete den Auftakt, am Samstag wurde weitergefeiert. Hidding Events organisiert Oktoberfeste in Billerbeck, Nienberge und seit zwölf Jahren in Nordwalde. „Und jetzt haben wir es in Greven versucht und es läuft nicht“, erzählte Maria Hidding am Freitagabend. Ihre Erwartungen seien höher gewesen. Es wurden 12 000 Flyer verschickt, Straßenbanner aufgehängt und Werbung auf Facebook gemacht.

Banner mit Holzoptik schmückten die Innenwände des Festzelts, der Deckenschmuck im typischen weiß-blau verlieh dem Zelt den letzten Schliff. Trotz der wenigen Gäste war die Stimmung top. Die Besucher machten eine Polonaise, tanzten und hatten ihren Spaß. Die Band „Fine-Time“ verhalf dem Freitagabend mit ihrer Live-Musik zu ausgelassener Stimmung.

Am Samstag sagte Hidding-Mitarbeiter Hubertus Haverkock: „Die Leute, die gestern da waren, haben echt Party gemacht.“ An beiden Abenden waren viele Gäste in Dirndl und Lederhosen gekleidet, wer in normaler Kleidung erschien, fiel auf.

Hidding-Oktoberfest in Greven 2019 1/40 Foto: Sina-Marie Hofmann

Am Samstag kamen mehr Feierwütige. So wie auch Magda Gryzbek, die mit ihren Freunden bis in die Morgenstunden feierte. Wieso Oktoberfest? „Ich war auf den ganzen vorherigen Oktoberfesten. Außerdem sieht man in dem Dirndl gut aus“, meint die Grevenerin. Sie brachte sogar einen Gast aus Osnabrück mit zum Grevener Oktoberfest: André Konerding. Dieser habe seine Lederhose extra für die Veranstaltung gekauft.

Alle Gäste hatten gute Laune und waren begeistert von der Live-Band „Ski und Bob Express“ – es wurde getanzt, gelacht und das ein oder andere kühle Bierchen gezischt. „Wichtig ist, dass die Leute heimgehen und sagen: Wir hatten Spaß“, meint Haverbeck.

Nun stellt sich die Frage: Gibt es im nächsten Jahr ein Oktoberfest in Greven? „Ich glaube wir schlafen heute Nacht ganz lange darüber“, erklärte Markus Hidding, „und reden Montag noch einmal darüber.“