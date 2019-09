Wer hatte je schon mal eine Druckmaschine aus der Nähe gesehen? So konnten die Besucherinnen live und hautnah dabei sein, wenn eine Tageszeitung produziert wird. Was passiert, ehe die Tageszeitung morgens auf dem Frühstückstisch liegt? Die Besucherinnen wurden ausführlich und kompetent informiert. Nach dem sehr interessanten und aufschlussreichen Film über die Geschichte des Medienunternehmens und die Abläufe im Haus begaben sich die Frauen ins Druckzentrum, denn dort schlägt das Herz der Zeitungsproduktion. Ab etwa 21 Uhr beginnen dort die Druckerarbeiten für die Tageszeitungen.

Die Besucher ließen sich berichten, dass die Aschendorff-Gruppe eine samstägliche Gesamtauflage von mehr als 210 000 Tageszeitungen (circa 538 000 Leser) mit den verschiedenen Titeln erreicht. Von wachsender Bedeutung ist der Online-Bereich. Für eine solch große Auflage reichten die Produktionskapazitäten im angestammten Druck- und Verlagshaus an der Soester Straße, wo heute noch die Lokalredaktion Münster beheimatet ist, nicht mehr aus. Deshalb entschloss sich das Unternehmen zum Neubau eines Druckzentrums im Gewerbegebiet „An der Hansalinie“ in Mecklenbeck. Das Produktionsgebäude mit modernster Technik wurde 1984 nach rund zweijähriger Bauzeit offiziell eingeweiht.

Mit Blick auf vorzeitlichere Druckmaschinen konnte man erahnen, wie früher die Schriftsetzer mit kleinen Lettern – und das spiegelverkehrt – die einzelnen Artikel fertig stellten.

Die leistungsfähigen Druckmaschinen nutzt das Haus Aschendorff aber nicht für nur eigene Zwecke, sondern wickelt damit auch Aufträge für Dienstleistungskunden ab.

All das erfuhren die Teilnehmerinnen und so trat man sozusagen „belesen“ nach einem eindrucksvollen Besuch wieder die Heimreise an, natürlich mit einer druckfrischen Zeitung unter dem Arm. Jetzt liest sicher so manche Leserin die morgendliche Zeitung mit ganz anderen Augen.