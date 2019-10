Ein alter „Drubbel“ in Pentrup

Greven -

Die alte Kernsiedlung im Norden Grevens unmittelbar an der Ems mit sieben Höfen, die bei einander liegen, also einen Drubbel bilden, hieß ursprünglich Pedingtharpa, später Pedingthorpe. Seit dem 12. oder 13. Jahrhundert wird dieser Name für einen größeren Bereich verwendet, der heute „Bauerschaft Pentrup“ genannt wird.