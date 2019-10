Mittel gegen Politikverdrossenheit

Natürlich kostet es Zeit und Kraft, eine umfassende Bürgerbeteiligung nach SPD-Vorstellung umzusetzen. Aber sie kann auch helfen, Ärger zu vermeiden, der sich bei Straßenbaumaßnahmen ansonsten unweigerlich einstellt. An Beispielen dafür mangelt es – nicht nur in Reckenfeld – wahrlich nicht. Was menschlich verständlich ist, denn es geht dabei um das direkte Lebensumfeld der Bürger und nicht zuletzt um ihr Geld. Lösungen, die Anlieger nicht als die ihrigen empfinden, die als übergestülpt wahrgenommen werden, bergen daher großes Konfliktpotenzial. Zielscheibe der Kritik: Politik und Verwaltung.

Von Oliver Hengst