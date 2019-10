Gottesdienst in der Erlöserkirche

Reckenfeld -

Am kommenden Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr, feiert die evangelische Kirchengemeinde in der Reckenfelder Erlöserkirche Gottesdienst zum Erntedankfest, in dem auch Viktoria Bläsius als Gemeindesekretärin verabschiedet wird. Dazu lädt die Gemeinde herzlich ein.