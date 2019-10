Virtuosentrip durch Geschichte der Gitarrenmusik

Greven -

Ein virtuoser Kurztrip durch die Geschichte der Gitarrenmusik erwartet die Gäste des zweiten Konzerts der beliebten Reihe „Beat Club Bliss“ am 18. Oktober um 20.30 Uhr. Der ukrainische Gitarrist Dmytro Omelchak, der 2016 den GWK-Förderpreis in Münster bekam und allein in diesem Jahr Preisträger fünf renommierter internationaler Wettbewerbe wurde, gastiert im Beat Club-Keller.