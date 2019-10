Ein immer seltener werdendes Dienstjubiläum konnte Anfang Oktober Renate David von der Volksbank Greven feiern.Die Vorstandsmitglieder Andreas Hartmann und Dietmar Dertwinkel blickten mit ihr auf 40 Jahre in der Volksbank zurück. Die gebürtige Grevenerin begann ihre Tätigkeit bei der Volksbank am 1. Oktober 1979 als Sachbearbeiterin in der Giroabteilung. Bereits nach wenigen Jahren wechselte Renate David ins Sekretariat des Marketingbereiches und war hier für die Bereiche Innenrevision, Organisation und Marketing verantwortlich.

Nebenberuflich bildete sich die gelernte Industriekauffrau über drei Jahre zur Bankkauffrau weiter und übernahm 1988 Aufgaben im Bereich Organisation und Marketing. Seit fast 20 Jahren ist Renate David nunmehr für die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Volksbank Greven verantwortlich. Jede Pressemitteilung – außer dieser – entstand aus ihrer Feder und bei Spenden- sowie Werbemittelanfragen behält sie alle Vereine gleichberechtigt im Blick. Veranstaltungen der Volksbank Greven wie beispielsweise Unternehmertage, Golfturniere und andere Kunden- oder Schulveranstaltungen gehören ebenfalls zu ihrem breiten Aufgabenbereich.

Für die örtliche Presse, die Vereine vor Ort, Schulen und gemeinnützigen Institutionen ist Renate David Ansprechpartnerin und wichtiges Bindeglied.