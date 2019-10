Wie die Gewerkschaft der IG BAU mitteilt, sind neben dem FMO auch die Flughäfen Frankfurt und Berlin-Tegel betroffen. In München, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Dortmund und Nürnberg wurden zudem Protestaktionen angekündigt. Grund für die Warnstreiks und Demonstrationen seien die festgefahrenen Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag im Gebäudereiniger-Handwerk.

Gewerkschaft rechnet mit Beeinträchtigung des Flugverkehrs

Während am Frankfurter Flughafen in der Nacht von Montag auf Dienstag die Nachtschicht der Flugzeugreinigung in den Ausstand getreten ist, ist für den Flughafen Münster/Osnabrück eine 24-stündige Arbeitsniederlegung bei Flugzeug- und Flughafenreinigung ab Dienstagmorgen um 9 Uhr angekündigt. Die IG BAU rechnet mit Beeinträchtigungen des Flugverkehrs.

Flughafensprecher Detlef Döbberthin betonte gegenüber unserer Zeitung allerdings nach Rücksprache mit dem für den Flughafen zuständigen Reinigungsfirma Piepenbrock: „Wir wissen nichts vor einem Streik."

Ein zentraler Streitpunkt sind nach Angaben der IG BAU Zuschläge für Überstunden, für die Arbeit an Feiertagen sowie für qualifizierte und schwere Arbeiten. „Hier wollen die Arbeitgeber viel zu geringe oder gar keine Extra-Zahlungen leisten. Selbst bei bereits bestehenden Zuschlägen wollen sie sogar drastische Abstriche machen“, sagt Ulrike Laux vom Bundesvorstand der IG BAU.

Kritik der IG BAU an Unternehmen

Die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft kritisiert, dass die Unternehmen bei Überstunden eine Regelung durchsetzen wollen, bei der „Teilzeitkräfte und Mini-Jobber in Sachen Überstunden-Zuschlag praktisch leer ausgehen würden“. Dabei sei die Quote bei Gebäudereinigern, die nur einen Teilzeitvertrag oder einen 450-Euro-Job hätten, enorm hoch. „Gerade sie leisten oft viele Überstunden. Und genau dafür wollen die Arbeitgeber nach wie vor keinen Cent extra bezahlen. Dabei hätten gerade diese Beschäftigten das Geld bitter nötig“, sagt Ulrike Laux.