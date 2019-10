Woher der Sandweg den Namen hat

Die Hofstelle Overmann befand sich am heutigen Ende der Schützenstraße, unmittelbar rechts vor der Brücke über die Autobahn, und gehört zur Bauerschaft Maestrup.

Agricola (Dr. Franz Westrup) schreibt dazu: „In den älteren Schriften heißt der Hof auch ton Overe und Overdink. In dem Hofnamen steckt das Wort Ufer (plattdeutsch overe). Die Lage des Hofes am Emsufer gab also ihm und der dort wohnenden Familie den Namen. … Der Hof Overmann war … Eigentum des Domkapitels zu Münster … Bereits im 14. Jahrhundert gehörte der Hof ton Overe (= zum Ufer) zu den vielen Gütern des Domkapitels und unterstand dem Amtshof Averkamp in Gimbte. … Der Hof umfaßte nach den Katasterunterlagen von 1828 eine Betriebsfläche von 205 Morgen und 72 Ruten.

Der genannte Hof begegnet uns sodann in der Schönefliether Zollrolle von 1616. Danach hatte er jährlich für die Unterhaltung der Emsbrücke bei Schöneflieth einen Scheffel Roggen (= 20 kg) zu zahlen. In weiteren Akten der genannten Burg von 1777 heißt es sodann, daß Overmann in Maestrup von der Abgabe von Brückengeld bei Schöneflieth befreit sei, wahrscheinlich, damit er zu seinen beiderseits der Ems gelegenen Ländereien gelangen konnte.“

Der Hof Overmann und auch die Overmanns Berge kamen durch Heirat im Jahre 1898 in den Besitz des Hofes Große Maestrup, denn Hermann Felix Große Maestrup heiratete in St. Martinus Greven die Maria Lidwina Overmann.

Im Jahre 1934 begann im Süden der Stadt im Bereich zwischen der Schützenstraße und der Overmannstraße an der Vogelstiege und der Straße Am Fiskediek die Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern und wurde ab 1938 in gleicher Weise an der Overmannstraße, an der Straße Am Fiskediek und an der Sandstraße fortgesetzt.

Ab April 1951 erfolgte die Bebauung nach der Abholzung der Kiefernwälder im Bereich der Overmanns Berge, zunächst erneut an der Overmannstraße, dann auch an der Amselstraße, an der Drosselstraße und an der Finkenstraße. Unbebaut blieb damals die nördlich davon gelegene Wöste.

Im März 1952 las man in den WN: „Hier schossen die Häuser wie Pilze aus der Erde, entlang der Overmann-Straße und im weiten Hinterland der Overmanns Berge. Immer mehr wurde das Hügelgelände abgetragen und abgeholzt … Fast bis zur Ems künden Erd- und Steinhaufen von neu begonnenen Bauten … Dazwischen erstrecken sich weite Flächen von Ginstergebüsch und Sand. Überhaupt ist dieser Stadtteil reich mit Sand gesegnet, wie schon die alte Bezeichnung ‚Sandweg‘ sagt.“

Die Bebauung im Bereich der Overmanns Berge löste in Greven eine erhebliche politische Diskussion aus, denn Greven war seit dem Oktober 1894 dreigeteilt in die Gemeinden Greven Dorf, Greven links der Ems und Greven rechts der Ems, verbunden durch das Amt Greven, wozu auch Gimbte gehörte.

Im Aufsatz „Die Wiedervereinigung der Grevener Gemeinden 1952“, veröffentlicht vom Stadtarchiv Greven im Jahre 2002, liest man: „Die neue Siedlung Overmannsberge auf dem Gebiet der Gemeinde Greven rechts der Ems, aber direkt an der Grenze zur Gemeinde Greven-Dorf gelegen, sollte wegen der siedlungsgeographischen Zugehörigkeit zum Dorf aus der Gemeinde Greven rechts der Ems ausgemeindet und der Gemeinde Greven-Dorf zugeschlagen werden.“

Diese Angelegenheit, Erweiterung der Wohnbebauung des Dorfes, löste zwischen den drei Gemeinden eine Diskussion über die möglichen Änderungen der Gemeindegrenzen durch Wohnbebauung aus.

Im Jahre 1952 schließlich führte diese Diskussion zum erneuten Zusammenschluss.