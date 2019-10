Die Schule hat in den vorausgegangenen drei Jahren sowohl qualitativ als auch quantitativ die erfolgreichsten Schülerinnen und Schüler zu den Auswahlrunden der internationalen Biologie-Olympiade geschickt.

Die Auszeichnung wurde von Jan Kruse, ehemaliger Schüler des Gymnasiums und nun stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, an Schulleiter Dr. Volker Krobisch überreicht.

Der Preis soll bisherige Erfolge der Teilnehmer anerkennen, aber besonders „das Engagement der Schulleitung und der betreuenden Lehrkräfte rund um Monika Sieger würdigen“, sagt Jan Kruse.

Der mit 500 Euro dotierte Preis möchte außerdem neue Anreize und Möglichkeiten für die Schule schaffen, sich auch bei bereits hohem Niveau künftig noch weiter zu entwickeln.

Zudem wurden fünf Zeitungsabonnements der „Biologie in unserer Zeit“ an Diana Fuchs, Lukas Finke, Felix Kroner, Eva Herdt und Sarah Massarwa vergeben. Die Abos sponsert der Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland. Diese fünf Schülerinnen und Schüler haben alle bei naturwissenschaftlichen Wettbewerben teilgenommen und waren dabei sehr erfolgreich, hieß es bei der Preisverleihung.