„Richtig guten, handgemachten Rock“, das versprach Albert Sahle dem Publikum, „in unserem Wohnzimmer“. Das „Wohnzimmer“ ist in diesem Fall der Beat Club Keller. Gemütlich ist der allemal. Und die Musik? Handgemacht ist sie – und gut auch. Das sehen zumindest die Gäste im ausverkauften Keller so.

Überschrieben ist der Abend auch mit dem Versprechen „Soundtrack der Jugendzeit“. Denn die Formation „The Fortunate Sons“ spielen die Lieder der Band „Creedance Clearwater Revival“, die ihre größten Erfolge in den 60er- und 70er-Jahren hatte.

Die legendäre Band CCR war beim ebenso legendären Woodstock-Festival dabei und schrieb Musik, die das Publikum noch heute zum Tanzen bringt.

The „Fortunate Sons“, das sind die drei niederländischen Künstler Toon Eppink (Sänger und Gitarrist), Marco Oonincx (Bassgitarrist) und Ipo van Drooge am Schlagzeug. Mit ihren Instrumenten und vor allem der kräftigen Stimmgewalt Eppink brachten sie das Publikum zum Tanzen und Schwitzen, zum Klatschen und Mitsingen. Das verwundert den Beat-Club-Chef wenig, denn „die Niederländer haben den Rock im Blut“.

„Susie Q“ oder „Who‘ll stop the Rain” – das sind Klassiker der Musikgeschichte, die am Freitagabend auch in Greven hervorragend ankamen.

„Wohnzimmeratmosphäre“ wurde versprochen, Festivalstimmung durch die Band und Partylaune der Gäste gab es. Der Beat-Club-Keller ist ein einmaliges Erlebnis.