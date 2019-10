Die Jahresthemen 2018 „Digital kompetent“ und aktuell 2019 „We stand up for women“ lagen ihr besonders am Herzen. Mit Vortragsreihen – intern, extern, als Skype- und Webinar – sowie Exkursionen, zum Beispiel zum Digital-Hub in Münster und zur Firma Ortmeier in Saerbeck, wurden die Themen mit Leben gefüllt und veranschaulicht.

Neben den bekannten Aktionen wie Benefiz-Frauenkino und dem Sternschnuppenmarkt generieren die SI-Clubschwestern Spenden für Projekte wie das Frauenhaus in Rheine, Solwodi Osnabrück, und ein bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit allen SI-Münsterlandclubs gefördertes Wasserprojekt in Afrika. Doch damit nicht genug, Erika Leuteritz hob ein neues „themenbezogenes“ Förderprojekt aus der Taufe. „Bits4Girls“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen den Institutionen Lernen fördern, der Marienschule und dem SI-Club. Hier werden junge Frauen „digital kompetent“ – und zwar berufstauglich. Berufsverwertbare Digitalkompetenz ist nicht selbstverständlich, wurde während der ersten Staffel des Projektes schnell klar. Das erfolgreiche Projekt wird daher nach den Herbstferien fortgeführt.

Darüber freut sich auch die neue Präsidentin Barbara Haverkamp. Sie war bereits in den vergangenen zwei Jahren als Vize-Präsidentin tätig. „Durch meine Arbeit im Vorstand habe ich gute Einblicke in das Spektrum der Präsidentschaft erhalten. Und ich habe ja tatkräftige Unterstützung: Gerda Schröder als Vize- und Doris Tecklenborg als Schriftführerin.“ Ein tolles Team, ist sich Haverkamp sicher.

Zur nächsten Jahreshauptversammlung im Januar stellt der neue Vorstand ein eigenes Motto vor. „Soviel vorweg, das neue Jahresthema passt perfekt in unsere Zeit.“ so Haverkamp. „Der Spirit of Service ist die Kernaufgabe unseres Clubs.“