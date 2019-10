Am kommenden Samstag, 19. Oktober, um 11 Uhr wird das Kunstwerk offiziell und feierlich enthüllt. Der Webstuhl mit seinen sechs in die Höhe ragenden Händen soll an die große Zeit der Stadt als Textilstadt erinnern. In der Blüte der Industrie-Ära ratterten an der Ems 850 Webstühle in sieben großen Textilfabriken.

Das EFI-Skulpturenteam um Annegret Lang, Werner Peters, Sepp Weber und den jüngst verstorbenen Kurator Pons Beuning konnte damit die mittlerweile neunte Skulptur am Emsdeich verwirklichen.

Und die nächste folgt auf dem Fuß. Während der Webstuhl am Emsdeich in der Mitte des DJK-Geländes platziert wird, findet die Stahlskulptur „EMSnessie“ der Künstlerin Lee Sook Hübscher kurz vor dem Münsterdamm ihren Platz. Der Drache soll an das Sommer-Ungeheuer im schottischen Loch Ness erinnern. Auch diese Skulptur wird am kommenden Samstag in einer Feierstunde am Deich enthüllt.