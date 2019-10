Großfeuer am FMO: Ursache bislang unklar

Die letzte gemeinsame Übung der Freiwilligen Feuerwehr Saerbeck war gerade beendet, als am Montagabend der Löschzug Westladbergen zum Brand im Parkdeck gerufen wurde. Der Löschzug Westladbergen wird aufgrund der räumlichen Nähe bei Einsätzen im Airportpark immer sofort mit den Grevener Einsatzkräften alarmiert, erläutert die Saerbecker Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. Das war am Montagabend der Fall.

Laut Bericht der Feuerwehr hörten die Saerbecker Einsatzkräfte über Funk, dass sich der Brand schnell ausdehnte und die gesamte Feuerwehr Saerbeck mit weiteren Feuerwehren zum FMO kommen müsse. Schnell wurden die letzten Gerätschaften in den Fahrzeugen verstaut und in kürzester Zeit konnte die Feuerwehr Saerbeck mit 46 Kräften und zwölf Fahrzeugen direkt von der Übung in Sinningen zum Airport ausrücken.