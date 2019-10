Schaden am Parkhausgebäude geht in die Millionen

Der Bereich, in dem das Feuer ausgebrochen ist, konnte weiter eingegrenzt werden. Vier Fahrzeuge stehen dabei besonders im Fokus, schreibt die Polizei. Alle 42 nicht fahrbereiten Fahrzeuge sind weiterhin sichergestellt.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bisher nicht ergeben. „Das Parkhaus ist in Teilbereichen videoüberwacht. Die Aufnahmen wurden gesichert und werden noch detailliert ausgewertet“, heißt es weiter in dem Polizeibericht. Während der Schaden an dem Parkhaus zunächst auf 250.000 Euro geschätzt worden war, korrigierte ihn die Polizei am Freitagmorgen nach oben: "Nach Beendigung der gestrigen (Donnerstag) Untersuchungen ist von einer deutlich höheren Schadenssumme auszugehen, die im siebenstelligen Eurobereich liegt."

An dem Gebäude würden ebenfalls weitere Untersuchungen durchgeführt.

Die anderen, fahrbereiten Fahrzeuge, können aus dem Parkhaus gefahren werden. Betroffene, die ihre „fahrbereiten Fahrzeuge“ abholen möchten, werden gebeten, sich über die Hotline mit dem FMO in Verbindung zu setzen. Diese lautet weiterhin ✆ 02571/94-7000, endet der Polizeibericht.