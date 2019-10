„Wie nennt man eine Umarmung von zwei Menschen mit Parkinson-Erkrankung?“, fragt Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin Andrea Horn die rund 150 Teilnehmer am Glücksworkshop in der Neurologischen Klinik Sorpesee. „Wackelkontakt“, lautet ihre Antwort. „Oder Zitterpartie“, so eine weitere Lösung aus dem Publikum, in dem gleich vorn in der ersten Reihe Willi Jürgens, engagiertes langjähriges Mitglied im Forum, mit seiner Frau Luise sitzt.

Mit 59 Mitgliedern des Parkinson-Forum Kreis Steinfurt e. V., zu dem auch Mitglieder aus Greven und Umgebung gehören, unter der Leitung von Reiner Krauße hatten sich die Beiden auf den Weg nach Sundern im Sauerland gemacht, um sich über die modernen Behandlungsmethoden der Spezialklinik zu informieren. Die gute Stimmung unter den Gästen kommt nicht von ungefähr. „Lachen ist wichtig“, betont Andrea Horn. Dann zeigt sie den Anwesenden in einem erfrischenden Mix aus wissenschaftlichen Fakten sowie interaktiven Aufgaben und Übungen, wie sie den Verlauf ihrer Krankheit durch eine positive Einstellung beeinflussen können.

„Mit dem, was wir tun, steuern wir, wie es uns geht.“ Wesentlich sei das Glück des Moments. Nicht jeder Tag sei gut, aber jeder Tag habe glückliche Momente. „Setzen Sie sich Ziele. Planen Sie konkrete Schritte. Jeder noch so kleine Schritt bringt uns weiter.“

Ja, er setze unter anderem auf Humor im Umgang mit Parkinson, bestätigt Jürgens, erntet sogleich mit Witzen Heiterkeitserfolge und bleibt auch mit seinem Gedicht „Glücklicher Ort“ im Thema.