Vollprofis an der Werkbank

Greven -

„Man sagt, dass dieses Eichenholz über 700 Jahre im alten Rathaus in Rheine verarbeitet war“, frohlockt August Kuhl und hält stolz die liebevoll angefertigte Dekoplatte mit seinen unterschiedlichen Formen und Farben den Interessierten entgegen. Es wird deutlich: Hier sind Profis am Werk. Am Sonntag boten 60 Aussteller in und rund um das Ballenlager ihre Kunst an. Von geklöppelten Tischtüchern über liebevoll dekorierte Vasen bis hin zu den ersten Weihnachtsartikeln wurde den zahlreichen Besuchern eine Menge geboten.