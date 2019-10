Wilhelm Karkoska, geboren 1950 in Herne, ist seit den 60er-Jahren mit der Kulturarbeit verwachsen. Er war Mitorganisator verschiedener Musikfestivals in NRW. Während seiner Studienzeiten an der Fachhochschule und Pädagogischen Hochschule in Münster arbeitete er als Agent für die „Törner Stier Crew“ und gewann mit der Band 1979 den Förderpreis der Deutschen Phonoakademie in Hamburg als beste Nachwuchsrockband Deutschlands.

In der Folgezeit war er neben seiner Tätigkeit als Lehrer an Berufskollegs in Münster 13 Jahre lang als Bürgerfunkredakteur mit einer eigenen Sendung aktiv. Sein erstes Buch „Trennungsblues“, einen Beziehungsroman, veröffentlichte er im Januar 2014. Direkt im Anschluss folgte „Steffi Stephan – Die Biografie“. Mit Steffi Stephan, dem Mitbegründer und Bassisten des Panik-Orchesters um Udo Lindenberg, hatte er seit 1979 in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu tun, und er arbeitete bei verschiedenen Projekten mit. Bei „Panik! Das hammerkrasse Tournee-Ende“ handelt es sich um sein drittes Buch. Am 1. September erschien – wie auch die Neuauflage des ersten Teils – der Folgeband „Panik! Messerscharfes Aus“.

Karkoska ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder aus erster Ehe. Mit seiner zweiten Ehefrau lebt er in Greven.

Titel