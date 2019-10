Der Landesbetrieb Straßenbau.NRW, Regionalniederlassung Münsterland saniert ab kommendem Montag, 28. Oktober, einen etwa 1,4 Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße 481 bei Greven.

Die Baustelle beginnt an der Kreuzung B 481/K 9 (Grüner Weg) und endet an der Kreuzung B 481/B 219/L 587 (Ibbenbürener Damm), heißt es in einer Pressemitteilung der Straßenbauer.

Aufgrund der starken Fahrbahnschäden müssen die oberen Asphaltschichten der Fahrbahn auf voller Breite erneuert werden.

Zeitgleich mit der Fahrbahnsanierung der Bundesstraße werden Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Saerbecker Straße durchgeführt.

► Für die Straußenbauarbeiten wird eine Einbahnstraßenregelung durchgeführt.

► In Fahrtrichtung Emsdetten kann der Verkehr durch die Baustelle fahren. In den beiden Kreuzungsbereichen werden die Ampeln abgeschaltet und durch Baustellenampeln ersetzt.

► Der Verkehr in der Fahrtrichtung Münster wird ab der Kreuzung mit der B 219 / L 587 gesperrt und über die B 219 Richtung Saerbeck, B 475 und die K 9 zurück zur B 481 geleitet.

Die Kosten der Instandsetzungsarbeiten betragen rund 660 000 Euro und werden vom Bund getragen, heißt es in der Pressemitteilung des Landesbetriebs..