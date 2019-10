Grenzlandgeflügelschau am 26. und 27. Oktober

Ochtrup -

Die Grenzlandgeflügelschau des RGZV Ochtrup öffnet am Samstag (26. Oktober) von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag (27. Oktober) von 9 bis 17 Uhr in der Vechtehalle für die Öffentlichkeit. Der Eintritt ist frei. Titel