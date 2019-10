Künstler zeichnen Altar-Entwürfe

Die Arbeiten am neuen, multifunktionalen Josefszentrum im Grevener Westen – sie schreiten voran. Im Sommer/Herbst kommenden Jahres soll das Zentrum eröffnet werden, wie die Gemeinde via Pfarrnachrichten mitteilt. Von Verzögerung keine Spur. „Wir sind im Moment sogar etwas vor dem Zeitplan“, präzisiert Pastoralreferent Matthias Brinkschulte auf Nachfrage. Voraussichtlich werde man im August oder September Einweihung feiern können.

Das „Bauteam Josef“ hat sich derweil auf einen kleinen Wettbewerb für Künstler verständigt, die Gestaltungsideen für Altar und Ambo liefern sollen. Sieben Interessenten haben sich gemeldet. „Bis Ende des Jahres haben diese nun Zeit, Entwürfe einzureichen“, erklärt Brinkschulte.

Im Kirchraum sollen je nach Art der Bestuhlung rund 90 bis 100 Personen Platz finden. Entscheidet man sich für schmale Stühle, werde man laut Brinkschulte auch 110 Personen unterbringen können. Eine Anzahl, die für die meisten Zwecke ausreichen sollte. Für Gottesdienste, bei denen mehr Gläubige erwartet werden, kann der Kirchraum durch die Öffnung flexibler Zwischenwände auf bis 200 Personen erweitert werden.

Das neue Pfarrheim, das ebenfalls Teil des neuen Gebäudeensembles wird, nimmt unter anderem Gruppenräume, eine Küche sowie die Toiletten auf. Insgesamt geht das Bauteam von Kosten in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro für Bau und Einrichtung aus.

Spätestens wenn das neue Josefszentrum eröffnet ist, wird über die Gestaltung der übrigen Flächen gesprochen werden müssen. Das (dann) alte Pfarrheim wird wohl weichen, das frühere Pfarrhaus dagegen ist langfristig an die Caritas vermietet, die dort eine Wohngruppe untergebracht hat. Dieses Gebäude soll daher erhalten bleiben.

Die Mietdauer der Container, in denen Geflüchtete leben, endet voraussichtlich im Herbst 2020. Gegenüber unserer Zeitung hatte Martinus-Verwaltungsreferent Michael Hüttermann schon mal die Idee ins Spiel gebracht, dort einen Neubau zu errichten, der für sozial-karitative Zwecke genutzt werden könnte.

Der Abriss der alten Josefskirche ist sicher etwas besonderes – der Neubau an gleicher Stelle aber auch. „Ich hätte mir nie träumen lassen, noch einmal eine neue Kirche in meiner Zeit als Bischof bauen zu dürfen“, sagte Weihbischof Dr. Hegge beim symbolischen ersten Spatenstich. Bei der Profanierung der Kirche hatte er betont: „Wir werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren mindestens 100 Kirchen schließen, abreißen oder umbauen müssen. Aber: Wir werden keine neue Kirche bauen. Das ist hier einzigartig.“

In der neuen Kirche werden sich im Übrigen auch einige vertraute Dinge aus der alten wiederfinden: das markante Rosettenfenster etwa, ein Sandsteinkreuz, das Josefsrelief (künftig im Eingangsbereich) sowie drei kleine Rundbogenfenster.