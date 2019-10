Die Stadtbibliothek Greven leiht nicht nur Bücher, sondern Medien aller Art an ihre Kunden aus. Damit dies über die Selbstverbuchung möglich ist, müssen alle Bücher, Spiele, CDs und Filme mit RFID-Etiketten versehen sein. Das gilt auch für die beliebten Toniefiguren, von denen es schon 150 Stück in der Bibliothek gibt. Die Selbstverbuchung mit RFID-Etiketten wird auch in diesem Jahr von der Kreissparkasse Steinfurt unterstützt.

„Die Stadtbibliothek erreicht mit ihrem aktuellen Angebot viele Grevener und Grevenerinnen. Leseförderung und digitale Bildung werden vermittelt, und so trägt die Bibliothek dazu bei, dass unsere Region lebens- und liebenswert ist und bleibt. Deshalb fördern wir die Stadtbibliothek auch in diesem Jahr wieder gerne“, sagt Christian Tophoff von der Kreissparkasse.

Auf dem Foto ist er zusammen mit Bibliotheksleiterin Sigrid Högemann zwischen den neuen Toniefiguren zu sehen. Mit Hilfe der App Green Screen passen Menschen und die nur wenige Zentimeter großen Figuren zusammen ins Bild. Mit dieser Technik arbeiten auch viele Schulklassen, die regelmäßig die Bibliothek besuchen. Die Tonies stehen jeweils für eine Geschichte, etwa Biene Maja, Hotzenplotz, Bambi oder die Geschichte vom König der Löwen. Stellt man die Figur auf eine Abspielbox, ist die Geschichte zu hören. Weil Geschichten kinderleicht abspielbar und die Figuren so niedlich sind, haben sich die Tonies zum Ausleihrenner entwickelt.