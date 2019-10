Auch die unter Dreijährigen haben bei der sportlichen Aktion mitgemacht, sich in den verschiedenen Disziplinen ausprobiert und sind laut SCR-Pressemitteilung über sich hinaus gewachsen.

Rennen, Hüpfen und Werfen standen auf dem Programm – gemeinsam etwas schaffen, gemeinsam stark sein. So mussten die Kleinen zum Beispiel viel Mut aufbringen, um von der Kletterwand zu springen oder Absprachen treffen, um gemeinsam ein Kuscheltier zum Bett zu transportieren.

Andrea Lehmkuhl, Übungsleiterin des SCR, hatte zehn verschiedene Bewegungsstationen im Gepäck und diese gemeinsam mit dem Kindergartenteam aufgebaut. Die Kinder konnten dank der Bewegungsvarianten, die jede Station bereit hielt, entsprechend ihres Alters, Entwicklungsstandes und sportlicher Vorerfahrung individuell sportlich aktiv sein. Über zwei Tage drehte sich im Kindergarten alles um die Bewegung.

Zur Unterstützung brachte Andrea Lehmkuhl noch drei junge Mädels mit, die ebenfalls im Sportverein aktiv sind. So betreuten Clara Lehmkuhl und Chiara Börger eine Bewegungsstation, Theresa Lehmkuhl begleitete die jüngeren Kinder zu den Bewegungsstationen und bot Hilfestellungen an.

So wurde das Kibaz für alle Kinder ein großer Erfolg, und am Ende der bewegten Tage wurden feierlich die Urkunden und ein kleines Geschenk an die großartigen Sportler überreicht. „Diese Aktion machen wir gerne wieder“, lautete das Fazit von Sportverein und Kindergarten.