Wenn Roger Meads mit seinen musikalischen Freunden am morgigen Sonntag ab 17 Uhr (Einlass ab 16.30 Uhr) in der Franziskuskirche spielt, dürfen sich die Besucher auf ein buntes Herbstprogramm freuen. Dabei schöpfen Meads und seine Mit-Musiker (unter anderem: Kiepenkerlchor Nordwalde) aus einem breiten Repertoire aus Kirchen- und Volksmusik, Standards, Klassik und Pop-Musik. „Amazing Grace“ und „Ave Maria“ finden im Programm ebenso Berücksichtigung wie „Women in Love“ von den Bee Gees sowie „Großer Gott wir loben Dich“.