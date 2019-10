Für Grevener, die ihre Stadt kennen, sind sie völlig uninteressant. Aber für Auswärtige, die sich über das geschäftliche und das kulinarische Angebot der Stadt informieren wollen, sind sie Gold wert. An den Randpunkten der Grevener Innenstadt stehen die Stelen und geben Auskunft darüber, wo man welches Angebot bekommen kann. Jetzt wurden die Stelen aktualisiert, sehr zur Freude von Grafikerin Petra Scheider, Wirtschaftsförderer Stefan Deimann und GWG-Chef Johann-Christoph Ottenjann.

Und die stellten erstaunt fest, dass die Aktualisierungen just an diesem Tag schon wieder hätten aktualisiert werden müssen. „Es tut sich einiges in der Stadt“, zeigte sich Deimann entsprechend begeistert.