„Es geht oft mehr als man denkt“

Nour Yahya (21) spricht Deutsch ohne Akzent. Aber es gibt Momente, da kommt sie an Grenzen. Neulich, lacht ihr Chef Dr. Martin Holtmann, habe er ein Rezept für einen Patienten geschrieben. Der Bruder sollte auch eins bekommen und Holtmann sagte: „Das Gleiche in grün.“

„Grün?“, wunderte sich Yahya, die 2015 mit ihrer Mutter und zwei jüngeren Geschwistern aus Syrien geflohen war, „das hat mich gewundert.“

Sie ist Auszubildende als Medizinische Fachangestellte im dritten Lehrjahr. Wenn es auch manchmal im Deutschen hapert, hat sie für die Kinderärzte Gregor Sonntag und Martin Holtmann einige Rätsel gelöst. Zum Beispiel, wenn Mütter mit arabischem Impfpass kommen. „Früher“, sagt Holtmann, „hätten wir da Übersetzer engagieren müssen.“

„In Syrien“, sagt Nour Yahya, „hatte ich das beste Leben mit tollen Eltern, zwei Geschwistern und Hoffnung im Herzen.“

Dann begann 2011 der Bürgerkrieg, 2012 starb ihr Vater an einem Herzschlag. Drei Jahre lang hielt ihre Mutter Kämpfe und Ängste in ihrer Heimat aus. Dann beschloss sie zu gehen. Sechs Monate zog sie über die Türkei, Griechenland, Serbien, Mazedonien, Österreich nach Deutschland. In ihrer Erinnerung nennt Nour Yahya das „Die Reise des Todes zum Überleben.“

Im November 2015 endete die Reise in Greven. Sofort meldete ihre Mutter Nour am Augustinianum an. Sie sprach kein Wort Deutsch, aber Englisch. Der Start war schwer, der Unterricht kompliziert, auch wenn sie Hilfe von einer pensionierten Lehrerin erhielt. „Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Lernen nicht weiterkam“, sagt sie.

„Und da merkt man“, sagt Gregor Sonntag, „den Vorteil von kleineren Orten wie Greven.“ Nour Yahyas Lehrerin Gesine Weidemann kannte die Kinderarztpraxis. Sie rief dort an und sagte, sie habe eine fleißige Schülerin, die eine Perspektive suche. Gerade war den Kinderärzten von der Königstraße eine Auszubildende mit Abitur abgesprungen, sie wollte lieber studieren. Also stellten sie die junge Syrerin ein.

Und dann erlebten sie, wie Bürokratie in Deutschland auch funktionieren kann. Sonntag: „Keiner wusste, wie es geht. Aber alle waren motiviert.“ Und wenn es noch keine Lösung gab, habe es geheißen: „Machen Sie mal, wir kriegen das irgendwie hin.“

Als die Praxis im vergangenen Jahr 25-jähriges Jubiläum feierte, waren alle Mitarbeiter zu einer Viertages-Tour nach Südtirol eingeladen. Aber als Flüchtling mit einer „Aufenthaltsgestattung“ besaß Nour Yahya keine Reiseerlaubnis. Die Ärzte setzten sich für sie bei der Ausländerbehörde des Kreises Steinfurt ein. Und schließlich erhielt die ganze Familie Reisepässe. Freier Zugang in fast alle Länder – außer Syrien. „Es geht“, sagt Gregor Sonntag, und das ist für ihn eine Lehre, auf die auch andere Ausbildungsbetriebe setzen können, „oft mehr als man denkt.“

Und es gibt auch weniger Schwierigkeiten als man denkt. So hatte man zunächst Sorgen, dass das Kopftuch der Muslima manchem aufstoßen könne. „Es gab damit gar keine Probleme“, sagt Martin Holtmann. Und dann sagen die Ärzte, falls jemand Probleme hätte, müsse man eben auf solche Patienten verzichten.

Nour Yahya liebt ihre Arbeit, hat Kolleginnen, die helfen und ein positives Gefühl von den Grevenern: „Die Menschen sind freundlich und versuchen, uns zu verstehen.“

Ihr 19-jähriger Bruder übrigens will an der Gesamtschule sein Abi machen, die 15-jährige Schwester lernt noch. Auch sie würde gerne in einer Arztpraxis arbeiten.

Nour Yahya hat derzeit eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer ihrer Ausbildung und für zwei Jahre danach. Ihren Job hat sie sicher, sagen ihre Chefs: „Wir wollen, dass sie bei uns bleibt.“