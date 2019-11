Ende der Party auf Gleis 3

Dünen, Sand und Meer, aber auch Party und Disco – die Müller-Partytour startet regelmäßig von Köln in Richtung Norderney. Auch am Freitagmorgen bestieg eine feierwütige Mannschaft die roten Waggons mit den altertümlichen Abteilen und den Fenstern zum Hinabschieben. Manche unter den Reisenden trugen Lederhosen und Dirndl. Oktoberfestlaune.

Ferienzug wird von der Polizei inspiziert 1/12 Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Nach einem Unfall in Kamen wird ein Ferienzug von Müller Reisen auf dem Bahnhof in Greven von über 100 Polizisten untersucht. Foto: Günter Benning

Um 10.50 Uhr passierte der Zug den Bahnhof Kamen. Dort flog dann ein Gegenstand aus einem der Fenster. Von Beamten in Greven hörte man, es habe sich um eine Flasche gehandelt, am Abend wollte dies ein Sprecher der Polizeidirektion Dortmund noch nicht bestätigen. Tragischerweise traf dieser Gegenstand ein Kind, das am Bahnsteig stand. „Es wurde sehr schwer verletzt“, hieß es am Abend in Dortmund, wo das Kriminalkommissariat 11 für Gewaltdelikte die Ermittlungsarbeiten übernommen hatte.

Währenddessen waren rund 100 Polizeibeamte am Grevener Bahnhof aufgefahren. 66 Kilometer hinter Kamen wurde der Reisezug hier angehalten. Das Gleis 3 wurde für den Durchgangsverkehr nicht gebraucht, der rote Zug ragte etwa 20 Meter hinten dem Gleis heraus.

Für die Polizei fing damit die handwerkliche Ermittlungsarbeit an. Da sich offenbar niemand als „Werfer“ zu erkennen gab, wurde jeder einzelne Passagier befragt und ermittlungstechnisch behandelt. In den engen Waggon-Gängen standen Fahrgäste, die ihren Pass ins Smartphone der Polizei hielten. Gegen 16.30 Uhr, da stand der Zug bereits rund fünf Stunden hatten die Polizisten vier Wagen am Ende und zwei vorne abgearbeitet. „Langsam bekommen wir Hunger“, rief ein Reisender in Lederhose.

Bei den Reisenden war der Alkoholpegel um diese Zeit allerdings schon so hoch, dass die Lage geradezu skurril anmutete. Offenbar war der Anlass des Polizeieinsatzes bei manchem nicht ganz klar geworden.

Andere allerdings konnten nur mit dem Kopf schütteln. „Ich fahre seit 20 Jahren mit dem Zug nach Norderney“, meint Axel Bitter aus Essen, „so etwas habe ich noch nie erlebt.“

In der Bar des Zuges werden Getränke nur vom Faß oder in leichten Plastikgläsern ausgegeben, erklärte ein Vertreter von Müller-Reisen. Es lässt sich aber wohl nie ganz vermeiden, dass Reisende auch Getränke in Flaschen mitnehmen.