Zurück in die Petticoat-Zeiten

rECKENFELD -

Dass es sich um eine Erfolgsgeschichte handelt, die die Inhaber des Landhauses Rickermanns in Reckenfeld da schreiben, wurde am Freitagabend noch einmal ganz deutlich: „Etwas mehr als 100 Besucher“, waren laut Olaf Rickermann in den großen Saal geströmt: Stühle und Tische zur Seite und das Tanzbein schwingen – klassischer Rockabilly, wie es ihn heute nur noch selten gibt, wurde geboten: „Wie in den guten 50er Jahren“, freute sich Rickermann.