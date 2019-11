Am Samstag, 23.November, ab 10 Uhr sind Jugendliche, die ein Instrument wie E-Gitarre, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug oder Saxofon spielen oder sich für den Bereich „Rock-Pop-Gesang“ interessieren eingeladen, unter fachkundiger Anleitung von Peter Schilmöller und anderen Profis vorhandenes Können zu vertiefen und Band-Erfahrungen sammeln.

Darüber hinaus ist der Workshop auch für technikinteressierte Jugendliche gedacht: Wie bedient man ein Mischpult, schließt Mikrofone an und steuert das Signal richtig aus? Diese und andere Inhalte sollen in Theorie und Praxis den Teilnehmern nahegebracht werden.

Der Workshop findet im Kulturzentrum GBS in Greven statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Gebühren werden nicht erhoben.

Ab 19 Uhr werden die Ergebnisse dann in einer öffentlichen Live-Session in der Kulturschmiede, GBS in Greven von Dozenten und Teilnehmern präsentiert.

Anmeldeschluss ist der 8. November. Es sind noch einige Plätze frei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anmeldungen bei der Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck im Büro, Friedrich-Ebert-Str. 3-5, Greven oder unter ✆ 02571/ 920811. Oder per E-Mail unter info@musikschule-ges.de.