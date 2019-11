Kolpingsfamilie in Berlin: Bundestag, Stasi-Gefängnis und Stadtrundfahrt

Rund 50 Mitglieder der Kolpingsfamilien Greven und Reckenfeld waren jetzt zu Besuch in Berlin. Neben dem Deutschen Bundestag stand auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung auf dem Besuchsprogramm. Hier trafen sie die zuständige Bundesministerin und CDU-Abgeordnete Anja Karliczek zu einem persönlichen Gespräch. Besonders intensiv diskutiert wurden die Themen Wohnungsmangel und Mietpreise.Weitere touristische Höhepunkte des mehrtägigen Besuchs war das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen, eine interessante Spreefahrt sowie eine Stadtrundfahrt mit dem Bus, vorbei an sämtlichen touristischen Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt.