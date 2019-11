In diesen Tagen melden Eltern ihre Kinder für den Schulstart im August 2020 an den Grundschulen an. Ein Anlass für die Schulleiterinnen der Grevener Grundschulen und für Sigrid Högemann, Leiterin der Stadtbibliothek, gemeinsam fürs Vorlesen zu werben. Die Aktion „Fit für die Schule“ ist exklusiv für die zukünftigen Erstklässler. Sie können sich in den nächsten Monaten Themen-Rucksäcke mit Büchern, einer CD und dem Lern-Roboter Coji kostenlos in der Bibliothek ausleihen.

Vorlese- und Sachbücher sollen Eltern animieren, ihren Kindern vorzulesen. Das Vorlesen fördert Kreativität und Fantasie, das Sprachvermögen und die Konzentration der Kinder wird gesteigert.

Digitalisierung ist ein weiteres, wichtiges Zukunftsthema. Mit kleinen Lern-Robotern können Kinder eigene Geschichten erzählen und lernen dabei spielerisch zu programmieren. Coji ist ein kleiner Lern-Roboter, der nach Programmierung über Emojis z.B. kurze Wege fährt oder Bewegungen abspielt.

Beim Anmeldegespräch oder beim Informationsabend in der Schule erhalten alle zukünftigen Erstklässler und deren Eltern den Flyer „Fit für die Schule“ der Bibliothek.

Finanziell wird „Fit für die Schule“ von der Kreissparkasse Steinfurt gefördert.