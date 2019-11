Der Mann aus Münster war um kurz vor 3 Uhr zu einem Nebeneingang der Martinischule gefahren. Als er dort Waren angeliefert hatte und zu dem weißen VW Crafter zurückkam, sah er sich unmittelbar einem Jugendlichen/jungen Mann gegenüber. Dieser attackierte ihn mit Schlägen und stieß ihn vom Fahrzeug weg.

Während der Geschädigte strauchelte, stieg der Unbekannte in den Wagen ein und fuhr davon. Er fuhr über die Saerbecker Straße durch den Kreisel am Grünen Weg in Richtung B 219. Der VW Crafter, Kennzeichen ST - HH 2214, wurde bisher nicht wieder aufgefunden. In dem VW befanden sich noch Waren im Wert von etwa 2000 Euro. Das 43-jährige Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Räuber war geschätzt zwischen 14 und 19 Jahre alt, hatte eine etwas korpulente Statur und war mit etwa 160 cm bis 165 cm Größe eher klein. Bekleidet war er mit einer grünlichen Jacke mit grauen Ärmeln oder Applikationen sowie einer schwarzen Mütze. Zudem hatte er einen schwarzen Schal vor dem Gesicht.

Die Polizei bittet um Hinweise, unter ✆ 02571/928-4455.