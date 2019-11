Heute lebe ich selber ganz im Osten, nördlichstes Brandenburg, in der Uckermark. Seit wir hier sind, haben wir so einiges erfahren, wie das Leben hinter der Mauer war. Einiges davon ist vorher nicht bis zu uns in den Westen gedrungen.

Wir haben auch mal die Nachbarn gefragt, „was habt ihr am Tag des Mauerfalls gemacht?“

„Na ja, ganz normal zur Arbeit.“

Ich fühle mich jetzt hier zu Hause und ich liebe dieses Dorf.