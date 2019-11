Ich habe damals in Mönchengladbach gewohnt und wir waren in besagter Nacht in Düsseldorf unterwegs, wo ein Trabbi nach dem anderen auf der Autobahn wie auch in der Stadt Düsseldorf unterwegs war. Mit jubelnden Menschen, es war berauschend schön und man hatte den leisen Eindruck von einer Gemeinsamkeit und einem gemeinsamen Ziel. Welches ja wohl heutzutage nicht mehr das Ziel ist. Leider.