Schulhof-Atmosphäre kommt nach 30 Jahren wieder auf

Dieses Jahr ist derzeit in aller Munde: 1989 haben die Besucher des Stufentreffens zusammen ihren Schulabschluss an der Justin-Kleinwächter-Realschule gemacht, am Samstagabend trafen sie sich in der Siedlerklause wieder. Und natürlich kamen Schulfreunde zusammen, die Schulhof-Atmosphäre war sofort wieder da. Die Stimmung war fröhlich ausgelassen. Rund die Hälfte der alten Stufe war der Einladung gefolgt, manche sind von weit her angereist. „Einige deutsche Landeshauptstädte sind vertreten“, sagten die Organisatoren. Es wurde auch gerätselt: Denn manch Mitschüler habe sich ja doch ganz schön verändert . . . Gesprächsstoff gab es nach 30 Jahren jedenfalls genug!