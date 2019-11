Hinter jedem steckt eine Geschichte

Verleihung des Ausbildungsförderungspreises des WIFO 1/18 Foto: Luca Pals

Yahya war zwar nur eine von zahlreichen Azubis, die im Rahmen der diesjährigen Verleihung einen Preis bekam, aber wahrlich eine besondere. Als „ein strahlendes Beispiel von perfekter Integration“ bezeichnete Moderator Ottenjann, der auch zu den Wifo-Gründungsmitgliedern 1992 gehörte, sie. Ein Jahr später – nun also bereits zum 26. Mal – wurde die Preisverleihung für Azubis von Grevener Unternehmen eingeführt.

Hinter jedem Azubi steckt eine eigene Geschichte. So sind es gleich mehrere, deren Weg aus der Heimat in das fremde Deutschland äußerst positive Folgen hatte: So zum Beispiel Anatoly Yanke, Anlagenmechaniker der Firma Heitkötter. Der gebürtige Russe war 2012 nach Deutschland gekommen und ist laut Ottenjann „ein super Beispiel für die Wiedervereinigung und die damit einhergehende Freiheit vor 30 Jahren.“ Ähnlich sieht das bei Valer-Andrei Ludusan von Hermann Biederlack aus. Er belegte Rang zwei in der handwerklich-technischen Kategorie und sagte selber: „Ich habe eine große Motivation auf der Arbeit.“ Jung, motiviert und hochengagiert – die Zukunft der lokalen Unternehmen.

Zurück zu Nour Yahya, die bei der Verleihung des Preises den Tränen nachgeben musste und Standing Ovation seitens des Publikums erntete: Zurzeit ist Yahya im dritten Ausbildungsjahr als medizinische Fachangestellte in der Gemeinschaftspraxis Dr. Holtmann und Dr. Sonntag. Erst – 2012 – verstarb ihr Vater. Dann folgte der Krieg. Die alleinerziehende Mutter machte sich mit drei Kindern auf den gefährlichen Weg nach Deutschland. Sie wird sich bestätigt fühlen – den Stolz auf ihre älteste Tochter konnte sie nicht verbergen. Diese sagt „in Deutschland fühlen wir uns super wohl.“ Schwer war der Weg trotzdem, besonders sprachliche Barrieren in der Schule erschwerten so einiges. Ottenjann betonte daher: „Wunderbar, was diese Familie geschafft hat.“

Stolze Eltern – von diesen gab es am Freitagabend während der dreistündigen Veranstaltung eine ganze Menge. Immer wieder wurde die Gelegenheit genutzt, den Nachwuchs auf der großen Bühne mit der Handykamera einzufangen, tobenden Applaus durften alle ernten.

Bestes Beispiel: Esther Bömelburg von Optik Viehoff – Platz eins in der Kategorie handwerklich-technisch. Ihr wohl größtes Geschenk: Sie wird fest von dem Unternehmen übernommen. Die Wifo teilte – wie in den vergangenen Jahren – ihre Preisverleihung in drei Kategorien ein: handwerklich-technisch, medizinisch-pflegerisch und kaufmännisch. Letztere gewann Linda Beckmann, ausgebildet von den Grevener Stadtwerken – eine junge Informatikkauffrau mit noch viel mehr Interessen. Ihren Sport – karnevalistisches Showtanzen – führte sie durch zwei Mitglieder ihres Vereins aus Altenberge auf: zur Freude der begeisterten Menge. Den zweiten Platz belegte Jonas Wilpsbäumer von Hermann Biederlack, Platz drei machte Nicole Bölling. Sie ist ausgebildete Bankkauffrau der Grevener Volksbank. Beide waren für längere Zeit im Ausland: Das Prinzip, das bei jungen Menschen immer beliebter wird, bringt wohl Erfolg: Wilpsbäumer in Australien, Beckmann für ein Jahr in den Staaten.

Den ersten Platz in der Kategorie handwerklich-technisch erlangte Eva Weirauch (Maria-Josef-Hospital), den zweiten Rang belegte Anastasie Kleimann (Zahnarztpraxis Dr. H. Meyer).

Der Abend klang mit einer Party aus, während des offiziellen Teils wurden die zahlreichen Gäste bewirtet durch das Team von der Siedlerklause.