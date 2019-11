Von zusammengeklebten Stühlen

Stephan Kube, erster Vorsitzender des lokalen Kunstvereins, sprach von einer „absolut außergewöhnlichen Ausstellung“, der verstorbene Künstler selber wurde von Schulkameraden einst als „Naturgewalt“ bezeichnet.

Passt sehr gut – findet auch Sandra Pulina aus dem Vorstand des Kunstvereins, die sich lange und intensiv Zeit für die Vorbereitung der Ausstellung genommen hatte. Im Gespräch mit dieser Zeitung gab sie zu, dass „die Vorbereitungen zwar sehr intensiv waren“, sie aber gleichzeitig „so viel Spaß gemacht haben, weil man sehen konnte, wie viele Menschen der Künstler heute noch zusammen bringen kann.“ So etwa Dr. Susannah Cremer-Bermbach, die sich in ihren Recherchen von 1993 bis 1996 drei Jahre mit der „faszinierenden Persönlichkeit“ Zangs beschäftigte.

Zangs, geboren in Krefeld, kehrte nach vier Jahren im Krieg schnell in seinen Heimatort zurück – damals bereits mit dem festen Wunsch Maler zu werden. Ein vierjähriges Kunststudium in Düsseldorf unter widrigsten Bedingungen der Nachkriegszeit folgte. Cremer-Bermbach: „Da hat er wohl auch seine Spontanität und Improvisation herausgebildet.“ Was folgte, ist längst eine Erfolgsgeschichte: „Unzählig sind seine Werke, sicher über 10 000“, berichtete Cremer-Bermbach in ihrer Eröffnungsrede.

Zu Beginn sei seine Kunst n och sehr gegenständlich gewesen. Später zeigte seine Kunst eine „überwältigende Vitalität“ – getrieben durch Neugier, Begeisterung und seiner Leidenschaft zu Reisen und der Natur. Auch auf Reisen habe er Unterkünfte oft mit Gemälden statt mit Geld bezahlt. Aber nicht nur die Atmosphäre von Fern- und Nahlandschaften habe ihn begeistert, auch Werkstätten und Fabriken. Generell sei er ein Künstler mit „schnellem Auge“, dem „nötigen Mut“ und „einem besonderen Hang zur Ordnung.“