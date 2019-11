Unter dem Titel versprechen die Hobbymusiker ein abwechslungsreiches Programm mit Stücken von Frank Sinatra, den Blues Brothers, von John Miles, Abba und einigen Anderen. Eine irische Ballade sowie eine schwedische Filmmusik klingen vielversprechend.

Der Höhepunkt des Abends ist eine Uraufführung von „Rrrondo“, welches extra für dieses Ensemble komponiert wurde und im Beisein vom Komponist Prof. Schultheiss uraufgeführt wird. „Dieses Stück wird so einiges von meinen 13 Musikern abverlangen“, so Waclaw Ryznar, der das Orchester leitet und es bis zur Perfektion einstudiert hat.

Das Ensemble lädt zu zwei Konzerten ein. Am Samstag, 16. November, um 19.30 in die Kulturschmiede in Greven, sowie am Sonntag, 17. November, um 16 Uhr ins Bürgerhaus in Saerbeck. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.