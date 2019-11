Entdeckungsreise in der Kirche

Während sich draußen auf dem Martinusmarkt die Massen durch die Straßen schoben, konnten die Besucher in der Martinuskirche eine ganz besondere Atmosphäre genießen. Im pinken, grünen und roten Licht erstrahlten die markanten Säulen des Gotteshauses, und die Kreuzigungsgruppe erhob sich in einem prächtigen Grün.

Am Eingang stand eine Schüssel mit buntem Inhalt: „Heute schon ein Bibelbonbon genascht?“ Ein Zettel daneben erklärte, wie das Bibelbonbon die Sinne weckt. In jedem Bibelbonbon fand der Besucher Worte aus der Heiligen Schrift, die er sich auf der Zunge und im Herzen zergehen lassen konnte.

Nach dieser kalorienfreien Sinnesreise lotsten weiße Fußspuren zu den verschiedenen Entdeckerstationen. Erste Hilfe bei dieser kleinen Aufklärungsreise durch das alte Kirchengemäuer waren Infotexte, die einzelne Teile des Gotteshauses erklärten, um schließlich zum Aktivwerden zu motivieren.

Durch den Mittelgang setzten die Teilnehmer ihren Weg auf Barfuß fort und erkundeten zum Thema „Welche Wege wage ich?...“ mit den Füßen unterschiedliche Materialien wie Laub, Steine, Kastanien oder Sand. Dabei nahmen die Kinder sehr schnell wahr, welche Materialien ihnen angenehm waren und welche nicht. Mit verbundenen Augen einem sonst sehr bekannte Gegenstände der Kirche (Kreuz, Kelch, Rosenkranz...) zu ertasten war für viele mal ein ganz neues Erlebnis.

Im hinteren Teil der Kirche verströmten Weihrauch und Crisam ihren Duft, und ein Laib Brot und ein wenig Wasser oder auch Traubensaft erinnerten an das Abendmahl und die Bedeutung des Brotes für den Lebenserhalt. In der Alltagskapelle waren die Besucher eingeladen, zur Ruhe zu kommen. Ein bis dahin noch ganz unbekannter Ort war für viele Besucher das Beichtzimmer, in dem ein Blatt aushing mit eher kritischen Fragen zur eigenen Person und Einstellung zur Kirche. Besonders beeindruckend war die Taufkapelle.

Die interessierten Besucher waren begeistert von dieser „Kirche zum Anfassen“, nahmen sich Zeit und ließen das Angebotene auf sich wirken. Den ganzen Tag über wurden interessante Programmpunkte für Jung und Alt geboten. Bei Sakristeiführungen konnten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen wagen.

Ein besonderes Highlight wurde den Besuchern um 16.30 Uhr geboten, da hieß es „Licht aus! Suchen und entdecken“, zahlreiche Kinder mit Taschenlampen ausgerüstet flitzten durch die Gänge und suchten nach den versteckten Tieren im Kirchraum. Nach dieser erlebnisreichen Exkursion ließen die Interessierten den beeindruckenden Tag mit einem kleinen Abendimpuls ausklingen.