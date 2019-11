Ihr Ziel war es, beide Schulhöfe und Fahrradständer sowie die Bushaltestelle der aneinandergrenzenden Schulen von Müll und Unrat zu befreien und somit für eine saubere Schullandschaft zu sorgen. Vorausgegangen war eine Sitzung des Schülerparlaments der Grundschule mit der Schülervertretung der Realschule, in der unterschiedliche Probleme am Standort diskutiert wurden. Verabredet wurde anschließend eine Aufräumaktion, an der ausgewählte Schüler beider Schulen teilnahmen. In gemischten Kleingruppen und bei bester Laune sammelten Klein und Groß alles, was nicht auf den Schulhof gehörte und blickten anschließend stolz auf das, was sie geleistet hatten, zurück.