Wo Essen und Atmosphäre stimmen

Das wichtigste hätte Architekt Jörn Warnebier beinahe vergessen: den symbolischen Schlüssel zu überreichen. Bis ihm am Ende seiner kurzen Rede, er war schon auf dem Rückweg zu seinem Sitzplatz, jemand das überdimensionale Schließgerät in die Hand drückte. „Das liegt daran, dass Architekten eigentlich nie den Schlüssel haben“, sagte der schmunzelnde Planer des Kölner Büros „Twoo“, das den Gestaltungswettbewerb gewonnen hatte. Stadt, Schulen und Planer hatten in der Bauzeit im übrigen nicht weniger als 1600 Mails hin- und hergeschickt.

Am Freitag konnte die neue Mensa nun endlich eingeweiht werden. Rund sechs Millionen Euro hat sie gekostet und wird künftig von der Mariengrundschule und der Nelson-Mandela-Gesamtschule gemeinsam genutzt. Eine Kooperation, die in dieser Art zumindest in Greven einzigartig ist. „Wir wurden mit jedem einzelnen Arbeitsschritt ein bisschen glücklicher“, blickte Marita Lödde-Wilken, Leiterin der Mariengrundschule, auf die Bauarbeiten zurück. Dabei blieb nichts dem Zufall überlassen. „Wir haben sogar probegegessen.“ Ergebnis: Essen und Atmosphäre stimmen.

Einweihung der Mensa am Marienschulzentrum

Gesamtschulleiter Ingo Krimp­hoff lobte, dass der Neubau den multifunktionalen Wünschen der Schulen entspreche. „Wir sind glücklich und dankbar, hier auch eine Bühne zu haben.“ Dank guter Akustik und technischer Ausstattung sei die Mensa nicht nur zum Essen gut, sondern auch für Unterricht, Aufführungen, Konferenzen und vieles mehr. Zwei Nebenräume sind für die Nutzung in den Pausen ausgestattet. Kickern, Schach, Chillen – alles möglich. Er dankte Rat und Verwaltung für Bereitstellung von Geld und Ressourcen. Wie überhaupt alle Beteiligten sich gegenseitig lobten und Dank aussprachen. Wenn alle so zufrieden mit dem jeweils anderen sind, muss etwas dran sein.

Bei all dem Lob stach eine heraus: Claudia Middelhoff vom städtischen Gebäudemanagement, die immer wieder genannt wurde und der Planer Warnebier zum Beispiel einen „toughen Projektplaner-Job“ attestierte.

Die bisherige Mensa übernimmt nun die Schülerfirma der Gesamtschule, die dort ein Oberstufen-Café einrichtet.

Bürgermeister Peter Vennemeyer nannte die Anforderungen, die die gemeinsam Nutzung durch zwei Schulen stellten, eine Herausforderung, die alle Beteiligten gemeistert hätten. Er lobte nicht nur, aber auch seine eigene Verwaltungs-Mannschaft, die einen „Riesen-Job“ gemacht habe. Dass der Bau nur eineinhalb Jahre gedauert habe, sei in diesen Zeiten auch nicht selbstverständlich.

Es gehe das Gerücht, sagte Vennemeyer, er habe die Wandfarbe für den Sanitärbereich ausgesucht. „Falls es Ihnen gefällt, stimmt das. Falls nicht, war es der Architekt.“ Die Farbe wird an dieser Stelle nicht verraten. Selber nachschauen lohnt sich. Viele Gäste der Einweihung machten beim Herausgehen genau das . . .

Eine kirchliche Segnung fand am Freitag übrigens nicht statt, weil das klerikale Personal fast komplett beim Richtfest der Josefskirche weilte. Die Segnung soll aber nachgeholt werden.