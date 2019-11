Jeden zweiten Samstag in ungeraden Kalenderwochen von 11 bis 13 Uhr geht es in der Soccerhalle an der Gutenbergstraße mit großer Begeisterung rund. Das Motto: „Einfach Fußball spielen“.

Wenn es wieder wärmer wird, wird auf dem kleinen Kunstrasenplatz in der DW Werbung Arena bei Greven 09 an der Schützenstraße gespielt. Jede/r Interessierte insbesondere mit Handicap ist herzlich willkommen. Man sollte nur Turn- oder Fußballschuhe mitbringen und kann dann mitmachen. Für Fragen stehen Tom Berlage, Jana Oetker und Klaus Gellenbeck gerne zur Verfügung (erreichbar über die Lebenshilfe: ✆ 02571/ 58 84 80). Das nächste Mal treffen sich die Teilnehmer am 23. November um 11 Uhr in der Soccerhalle.