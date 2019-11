Gemeinsam mit ihrer neuen Stellvertreterin Claudia Panske (St. Marien Grundschule) wird sie künftig die Zusammentreffen der Schuleltern auf Stadtebene leiten und im Schulausschuss der Stadt Greven als beratendes Mitglied die Interessen der Eltern vertreten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus der ersten Sitzung im Schuljahr 2019/20 in neuer Besetzung berichtet die neue und alte Vorsitzende Can: „Nach einem spannenden Austausch über die schulübergreifenden Themen, die uns Eltern aktuell in Greven bewegen, haben wir uns auf Initiative unseres neuen Mitglieds Lars Götze Gedanken über unsere Außenwirkung gemacht.“

Um künftig Verwechselungen mit den Kita-Eltern zu verhindern, nennen sich die Schulvertreten jetzt Grevener Schuleltern (früher: Grevener Stadteltern) – sonst ändert sich nichts. Es bleibt die Abkürzung GSE.

Ihr Danke galt allen ausgeschiedenen Mitgliedern – insbesondere Michaela Peter (Erich-Kästner-Grundschule), die sie „großartig“ als stellvertretende Vorsitzende unterstützt habe.