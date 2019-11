Als es zur Abstimmung kam, schnellten zahlreiche Hände in die Höhe. Im Zuschauerraum, wo sich viele 09er versammelt hatten, fasste ein Jugendkicker staunend zusammen: „Alle!“

Womit er völlig richtig lag. Einstimmig votierte der Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur dafür, das Geld in den Haushalt einzustellen. Das große Aber: Es müssen Voraussetzungen erfüllt werden, die Politik spricht in solchen Fällen von einem Sperrvermerk. Mit einem solchen werden auch die 458 000 Euro für das gewünschte Jugendspielfeld versehen.

Es ist also ein „Ja, aber . . .“ Ein Ergebnis, mit dem die 09er dennoch gut leben können, wie Applaus nach der Abstimmung zeigte. Ovationen für die Kommunalpolitiker – das gibt es in Ausschüssen auch nicht alle Tage.

Der Kunstrasenplatz soll an die Stelle des bisherigen Platzes 3 treten – eine Rasenfläche, die allenfalls fürs Aufwärmen oder für einen Trainingskick reicht. Und oft nicht mal dafür. Derzeit sei er nur „bedingt bespielbar“, weshalb richtig sei, „dass der Platz aufgewertet wird“, sagte Dr. Christian Kriegeskotte (SPD). Allerdings drohten wegen der Nähe zur Bebauung Nachbarschaftkonflikte. „Das muss gut geklärt werden.“

Auch die CDU steht laut Jürgen Diesfeld „in vollem Umfang dahinter. 09 war der Vorreiter in Sachen Kunstrasen. Wir haben uns auch an anderer Stelle für den Sport engagiert.“ Konsequenterweise müsse mal also hier Geld in die Hand nehmen. Er nannte den Umbau daher eine „gute Investition“. Fraktionskollegion Bettina Kurney findet es „wunderbar, dass der Verein das Geld bekommt.“ Sie geht davon aus, dass offene Fragen (vor allem mögliche Auswirkungen durch Lärm und Flutlicht) so rasch geklärt werden können, dass schon im Frühjahr mit dem Bau begonnen werden kann. Ausschussvorsitzender Dr. Michael Kösters-Kraft (Grüne) betonte: „Der Bedarf liegt vor. Es gibt aber Dinge zu klären, deshalb der Sperrvermerk, bis Gutachten vorliegen.“

Der SC Greven 09 verwies in seinem Antrag unter anderem auf die zuletzt steigende Zahl an Jugendmannschaften im Fußballbereich – Tendenz weiter steigend.