„Greven ist heiß wie Frittenfett“

Spaßmacher Thom aus Steinfurt organisiert seit rund dreieinhalb Jahren Mixed-Comedy-Shows in der Region. Shows, bei denen gleich mehrere Künstler an einem Abend auftreten und jeder mit seinem eigenen Programm für Lacher sorgt. Denn „Lachen tut immer gut“, fasst Thom zusammen.

Leute zum Lachen bringen, das können die drei Künstler an diesem Abend. Thorsten Dornbach aus Wesel kommt mutig mit der Bahn angereist. Wer einmal eine satte Zugverspätung erlebt hat, weiß, dass das abenteuerlich sein kann. Doch Dornbach schafft es pünktlich als Erster auf die Bühne.

Er berichtet von einem Phänomen: Denn 90 Prozent der Deutschen können ein Lied mitsingen, sobald die ersten Worte davon angestimmt werden. Test in Greven: Ja, das stimmt. „Sie liebt den DJ“ oder „Atemlos“ können die Gäste im Beat Club nahezu textsicher mitsingen.

Dornbach nimmt sich selbst nicht so ernst und nimmt sich selbst gern aufs Korn. Er geht immer wieder locker mit seiner etwas rundlichen Figur um. So berichtet er von Situationen beim Schulsport oder seinen Träumen, in denen Prominente eine Bank ausrauben. Dornbach hat die Lacher direkt auf seiner Seite, vor allem, weil er das Publikum gerne miteinbezieht und auch die Zuhörer nicht zu ernst nimmt.

Die lockere Stimmung hält dank kurzen Zwischenmoderationen von Oliver Thom an und bleibt durchgehend auf dem Höhepunkt. David Grashoff aus Wuppertal erkundigt sich zunächst, wer im Publikum Kinder hat. Und da zeigen so einige auf, die das Lieben und Leiden von Grashoff teilen.

Auf der einen Seite liebt er seine Kinder, auf der anderen Seite leidet er auch so manches Mal. Sein 14-jähriger Sohn ist in der Pubertät, seine siebenjährige Tochter eine kleine Zicke.

Das Leben zwischen Pickeln und Weinkrämpfen ist ebenso spektakulär wie ein Ikea-Besuch am Samstag. Seine Stärke, die er in einem Vorstellungsgespräch nennen musste, ist „alles mit Käse überbacken“ und nicht unbedingt das Joggen, um abzunehmen.

Denn auch das Altern und die sich damit ändernde Figur sind Themen, die Grashoff aufgreift und sehr humorvoll vermittelt. Auch Jan Preuß aus Köln lässt die Zuhörer im Beat Club an Auszügen und lustigen Anekdoten aus seinem Leben teilhaben.

Der 25-jährige ist seit drei Jahren Single und berichtet von Erfahrungen mit Dating-Apps und Alltagssituationen mit seiner etwas dümmlich wirkenden Ex-Freundin.

Als Preuß seinen Beruf erraten lässt und ein Zuhörer „Metzger“ ruft, zieht Preuß eine Verbindung. „Fast richtig, ich bin Erzieher“, sagt er. Er liebt seinen Job und berichtet während seines Auftritts immer wieder gerne aus seinem Berufsalltag und den oftmals kuriosen Begegnungen mit Kindern. Denn Kinder sagen immer die Wahrheit, das musste auch Preuß schon oft erfahren.

Mit viel Komik weiß er, gut damit umzugehen und darüber zu berichten.

Die gute Laune und großartige Stimmungen der ersten Minuten zieht sich durch die gesamte Show.